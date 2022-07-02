Жданов: Україна зробить з ППО NASAMS "повітряний паркан"

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Україна отримає в рамках військової допомоги з Заходу системи ППО NASAMS. Чи допоможе це Україні, розповів військовий експерт Олег Жданов телеведучим Юлії Галушці та Олегу Білецькому в ефірі проєкту FREEДІМ на YouTube-каналі "Україна 24".

"Допоможе, просто питання у їх кількості. У нас найбільша країна Європи, і нам потрібні не десятки, а сотні цих систем, щоб закрити міста. Але в принципі якщо хоча б кілька десятків буде поставлено, ми зможемо по периметру кордонів нашої країни зробити такий своєрідний "повітряний паркан". Розставити їх, щоб вони хоча б проріджували ряди ракет при масовому ударі, а при одиночному – перехоплювали. У них достатня висота, 16 км, і дальність невелика, 40 км. Але час реакції системи наскільки високий, що вона може впоратися і із надзвуковими ракетами", — сказав він.

Також Жданов розповів, чи можна щось зробити у разі повторення удару, коли Росія випустила по території України одночасно 50 ракет.

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"З такими погрозами сьогодні у світі не впорається ніхто. Навіть "Залізний купол" при масованих атаках пропускав 10% ракет. Можливо, буде зброя майбутнього, яку ми зможемо розробити. У нас, до речі, чудова конструкторська школа радіоелектроніки й чудова база з систем наведення, той же КБ "Промінь". І якщо ми собі розробимо супер-систему, це може нас врятувати. Але поки що у світі груповий удар відбити не може ніхто", — сказав він.

Раніше Жданов припустив, що у командування армії Російської Федерації вистачить розуму, щоб більше не висаджуватися на звільнений від їхніх окупаційних сил острів Зміїний. Інакше вони повторять долю аеродрому у Чорнобаївці.

Також Жданов заявив, що Росія вдарила по мирному селищу Сергіївка на Одещині, щоб помститися українцям за провали окупантів у війні. Крім того, Москва може розраховувати, що Київ піде на капітуляцію, щоб терор мирних населених пунктів припинився.