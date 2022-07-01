Жданов назвав дві мети смертельного удару Росії по Сергіївці

Росіяни за останній тиждень посилили обстріли мирних українців

Жданов пояснив удари по Сергіївці Одеської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вдарила по мирному селищу Сергіївка в Одеській області, щоб помститися українцям за провали окупантів у війні. Крім того, Москва може розраховувати, що Київ піде на капітуляцію, щоб терор мирних населених пунктів припинився.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

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Він назвав дві мети, які переслідують окупанти.

"Перша – це помста за ті невдачі, які сьогодні отримує Російська Федерація як на військовому фронті (у них немає жодних воєнних перемог), так і на політичному фронті. Тому вони мстять. Де вони можуть помститися? Тільки на вбивстві цивільних осіб і на руйнуванні нашої цивільної інфраструктури. Тому ми це з вами і спостерігаємо за останній тиждень", – пояснив Жданов.

За словами військового експерта, цілком можливо, другою метою окупантів може бути те, що у Москві розраховують на капітуляцію України, щоб Росія не била по цивільних.

"Вони ж розраховували в лютому, що у нас мирне населення зустрічатиме російську армію як освободітєлєй. А Збройні сили не чинитимуть сильного опору. Тому у них зовсім інших спосіб мислення", – додав Жданов.

Удар по Сергіївці

Російські окупанти вночі 1 липня потужно обстріляли Одеську область. Ракети влучили по цивільних об'єктах — у 9-поверхівку та базу відпочинку. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

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За даними ДСНС, загинуло 19 людей. Постраждали 38 осіб, їх госпіталізовано (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку). Врятовано 8 осіб, з них 3 дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку).

Раніше ми писали, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович різко відреагував на обстріли окупантів. Він пообіцяв, що відповіді довго чекати не доведеться.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Збройні сили України повністю звільнили Одеську область від російських окупаційних військ.