Жданов: Украина сделает из ПВО NASAMS "воздушный забор"

Жданов рассказал, поможет ли Украине NASAMS / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получит в рамках военной помощи с Запада системы ПВО NASAMS. Поможет ли это Украине, рассказал военный эксперт Олег Жданов телеведущим Юлии Галушке и Олегу Билецкому в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

"Поможет, просто вопрос в их количестве. У нас самая крупная страна Европы, и нам нужны не десятки, а сотни этих систем, чтобы закрыть города. Но в принципе, если хотя бы несколько десятков будет поставлено, мы сможем по периметру границ нашей страны сделать такой своеобразный "воздушный забор". Расставить их, чтобы они хотя бы прореживали ряды ракет при массовом ударе, а при одиночном — перехватывали. У них достаточная высота, 16 км, и дальность небольшая, 40 км. Но время реакции системы насколько высокая, что она может справиться и со сверхзвуковыми ракетами", — сказал он.

Также Жданов рассказал, можно ли что-то сделать в случае повторения удара, когда Россия выпустила по территории Украины одновременно 50 ракет.

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"С такими угрозами сегодня в мире не справится никто. Даже "Железный купол" при массированных атаках пропускал 10% ракет. Возможно, будет оружие будущего, которое мы сможем разработать. У нас, кстати, прекрасная конструкторская школа радиоэлектроники и прекрасная база по системам наведения, тот же КБ "Луч". И если мы себе разработаем супер-систему, это может нас спасти. Но пока в мире групповой удар отразить не может никто", — сказал он.

Ранее Жданов предположил, что у командования армии Российской Федерации хватит ума, чтобы больше не высаживаться на освобожденный от их оккупационных сил остров Змеиный. В противном случае они повторят судьбу аэродрома в Чернобаевке.

Также Жданов заявил, что Россия ударила по мирному поселку Сергеевка в Одесской области, чтобы отомстить украинцам за провалы оккупантов в войне. Кроме того, Москва может рассчитывать, что Киев пойдет на капитуляцию, чтобы террор мирных населённых пунктов прекратился.