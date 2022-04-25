Жданов розповів, чому ЗСУ вдалося знищити багато ворожих офіцерів високого рангу

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Російським командирам доводиться особисто перебувати на лінії фронту, щоб контролювати бійців. Тому серед командування так багато втрат, розповів військовий експерт полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю НВ.

"Річ у тім, що ситуація в Збройних силах РФ настільки нестабільна щодо морального духу, мотивованості бійців та стійкості оборони, що командний склад змушений перебувати майже в першій лінії оборони для того, щоб контролювати і впливати на обстановку. Ми це використовуємо, щоб завдати враження, знаючи, що система управління — це основа боєздатності військ. Тому така чисельність загиблих вищих та старших офіцерів у ЗС РФ", – сказав він.

Експерт зазначив, що ці втрати позначаються на боєздатності противника.

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"Для нас головне те, що іміджеві втрати армії РФ, загибель генералів знищують мотивацію і моральний дух бійців. Все ж армія — це система єдиноначальності, жорстка вертикаль, роль особистості в армії на кожному рівні управління дуже значна. Наприклад, якщо командир частини був авторитетом для своїх підлеглих і його вбили, то авторитета більше немає, на що рівнятися? Вони (підлеглі) деморалізуються", — сказав він.

Вбиті генерали

Нагадаємо, 23 квітня повідомляли, що українські Збройні сили завдали удару по передовому пункту управління 49-ї загальновійськової армії російських військ, який був розміщений на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення в Херсонській області. ЗСУ ліквідували двох генералів РФ.

Це вже дев'ятий та десятий російські генерали, ліквідовані ЗСУ з початку війни. Водночас російська влада підтвердила смерть лише двох генералів: заступника командувача 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ Андрія Суховецького та заступника командувача 8-ї армії РФ Володимира Фролова.

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