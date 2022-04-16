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Жданов розповів, чи можна наперед дізнатися про підготовку РФ ядерного удару по Україні

Інна Собора
16 квітня, 13:32
Він пояснив, хто і як може проводити розвідку у Росії

Олег Жданов пояснв, чи зможе Путін неочікувано застосувати ядерну зброю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не вийде несподівано застосувати ядерну зброю по Україні, адже на багатьох рівнях проводиться відповідна розвідка.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів ведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДOM.

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На питання про те, чи є можливість розвідки планів та дій російської влади, Жданов відповів позитивно.

"Все є як на рівні агентурної розвідки, так і на рівні електронно-технічної розвідки. Особливо у наших партнерів таких як США, Великобританія. Та ж Японія не відмовиться нам допомогти. А контролювати навіть переміщення ядерних боєзарядів цілком можливо", – вважає військовий експерт.

Він зазначив, що несподівано застосувати ядерну зброю Росії не вдасться.

"Сьогодні це приховати практично неможливо. Я думаю, як тільки з бункера надійде якесь розпорядження щодо ядерної зброї, вже весь світ знатиме про це", – додав Жданов.

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Загроза ядерного удару

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