Жданов розповів, чи можна наперед дізнатися про підготовку РФ ядерного удару по Україні

Олег Жданов пояснв, чи зможе Путін неочікувано застосувати ядерну зброю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не вийде несподівано застосувати ядерну зброю по Україні, адже на багатьох рівнях проводиться відповідна розвідка.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів ведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДOM.

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На питання про те, чи є можливість розвідки планів та дій російської влади, Жданов відповів позитивно.

"Все є як на рівні агентурної розвідки, так і на рівні електронно-технічної розвідки. Особливо у наших партнерів таких як США, Великобританія. Та ж Японія не відмовиться нам допомогти. А контролювати навіть переміщення ядерних боєзарядів цілком можливо", – вважає військовий експерт.

Він зазначив, що несподівано застосувати ядерну зброю Росії не вдасться.

"Сьогодні це приховати практично неможливо. Я думаю, як тільки з бункера надійде якесь розпорядження щодо ядерної зброї, вже весь світ знатиме про це", – додав Жданов.

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Загроза ядерного удару

У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі. Реклама

У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.

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