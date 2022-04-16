Останній козир Кремля. Чи наважиться Путін завдати ядерного удару по центру управління в Україні

Після знищення крейсера "Москва" президент Росії розлютився і готовий на найшаленіші кроки

/ Фото: "Сегодня"

Росія почала мстити за знищений крейсер "Москва" новими ракетними ударами по Україні. За оцінками військових експертів, інтенсивність обстрілів найближчим часом, можливо, зросте.

У Держдумі Росії вважають, що "пора завдати нищівного удару по центру управління і прийняття рішень у Києві". Саме так пресі заявив депутат Держдуми Михайло Шеремет.

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Але найстрашніше те, що різко зросла ймовірність найкошмарнішого сценарію – застосування Росією ядерної зброї проти України.

Як Азаров видавав Росії військові таємниці

Для початку нагадаємо, що екс-прем'єр Микола Азаров видав Росії все що знав. "Центр управління та ухвалення рішень" – це бункер на території Офісу президента України. Якщо він (президент України – Авт.) знаходиться у Києві, ось, у відомому мені добре бункері на території адміністрації президента, то це абсолютно захищений, ще за радянських часів підготовлений бункер для роботи вищого політичного та військового керівництва, тоді радянської республіки, в умовах атомного нападу", – заявив Азаров російським ЗМІ.

До цього він додав, що бункер захищений навіть від прямого влучення ядерного боєприпасу, складається з кількох приміщень і налічує кілька таємних виходів.

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Наші джерела у владних структурах наголосили, що ніхто й ніколи не розповідав деталі про цей об'єкт, бо ця інформація є держтаємницею та за її розголошення передбачено кримінальну відповідальність.

"Єдине, що можна сказати – центрів управління та прийняття рішень в Україні кілька. Росіяни можуть знати про характеристики лише тих, які будувалися за радянських часів. Бункери справді здатні витримати пряме влучення ядерним боєприпасом. Треба визнати, що озброєння з кожним роком удосконалюється, але ніхто, на щастя, не перевіряв міцність подібних об'єктів. Крім того, в якому з об'єктів працюватиме президент того чи іншого дня – цього до останнього практично ніхто не знає", – розповіли джерела серед силовиків.

Центр Києва під реальною загрозою

У свою чергу, низка військових експертів не виключають, що київський центр управління може стати мішенню для супротивника . Крім того, вони прогнозують, що після знищення крейсера "Москва" інтенсивність обстрілу може збільшитися.

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"Це може бути вогонь, що турбує. Аж до посилення ракетних ударів по урядовому кварталу Києва, – каже військовий експерт Олег Жданов . – Заяви росіян про те, що "пора завдавати удару" – політичні. Це говорить про те, що вони можуть завдати удару. Наскільки він може бути успішним, чи вони досягнуть своєї мети – це покажуть можливості нашої ППО. Якщо ж супротивник застосує ядерну зброю , то війна перейде зовсім на іншу площину. Наслідки для Росії будуть зовсім іншими. Щодо центру прийняття рішень, то він добре захищений. Дуже добре. Він будувався за радянських часів у розрахунку на можливий ядерний удар. Хоча технології озброєння давно зробили крок вперед, але, повторюся, об'єкт захищений добре".

Також, за словами Жданова, цілком можливо, що нова хвиля ударів по Києву. може бути саме помстою за крейсер "Москва" .

"За кожну вдалу нашу відповідь, Путін намагатиметься якось помститися. Адже це її поразка і те, з чого складається наша перемога. Якою буде помста – подивимося", – запевняє Жданов.

Чи спрацює фатальна червона кнопка

Ще один військовий експерт, Ігор Романенко , також пояснив чому удар росіян по центру управління реальний: "Все, що вони заявляють – як правило і намагаються реалізувати. Прикладом є початок війни. Чи є у них такі можливості? Є. До цього треба ставитись серйозно. Будь-яка оборона – це зменшення сили удару наступу Керівництво розуміє це та вживає відповідних заходів.

Олексій Арестович сказав, що якщо буде удар, то Україна знайде можливості для відповіді. Після цього низка чиновницьких літаків відлетіла з Москви. Тобто, вони не ставляться так легковажно до заяв у відповідь".

За словами Романенка, стійкість таких об'єктів як центр ухвалення рішення – ймовірнісна. "Це говорю як учений", – резюмував експерт.

Президент Зеленський: "Україна не боїться"

На загрози росіян обстрілювати Київ уже відреагував і президент Володимир Зеленський . Він заявив, що влада ставиться до них серйозно, але при цьому готова відповідати. "Ми не боїмося жодної з загроз Російської Федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі для нас кроки Російської Федерації", – розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

А виступаючи перед аудиторією телеканалу CNN президент України попередив, що світові лідери мають бути готові до застосування Росією зброї масової поразки зокрема тактичної ядерної зброї.

"Не тільки я, але всі країни повинні турбуватися... Це може виявитися правдою. Бо коли вони почали говорити, що в нас десь хімічна зброя... Слід очікувати, що вони це зроблять – вони можуть це зробити. Для них життя українців – ніщо. Ми вважаємо, що не треба боятися, не треба бути наляканими, але будьте готові. Це питання не до України, не лише для України, а для всього світу – я так вважаю", – заявив Володимир Зеленський.