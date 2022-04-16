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Жданов рассказал, можно ли заранее узнать о подготовке РФ ядерного удара по Украине

Инна Собора
16 апреля, 13:32
Он объяснил, кто и как может проводить разведку в России

Олег Жданов объяснил, сможет ли Путин неожиданно применить ядерное оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

У России не получится неожиданно применить ядерное оружие по Украине, ведь на многих уровнях проводится соответствующая разведка.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДOM.

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На вопрос о том, есть ли возможность разведки планов и действий российских властей, Жданов ответил положительно.

"Все есть, как на уровне агентурной разведки, так и на уровне электронно-технической разведки. Особенно у наших партнеров таких как США, Великобритания. Та же Япония не откажется нам помочь. А контролировать даже перемещение ядерных боезарядов вполне возможно", – считает военный эксперт.

Он отметил, что неожиданно применить ядерное оружие у России не получится.

"Сегодня это скрыть практически невозможно. Я думаю, как только из бункера поступит какое-либо распоряжение касательно ядерного оружия, уже весь мир будет об этом знать", – добавил Жданов.

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Угроза ядерного удара

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