Жданов розповів, як вибити окупантів із Херсона

Жданов вважає, що бій за Херсон буде складним / Колаж "Сьогодні"

За два дні окупований Херсон можна взяти в облогу , а далі або проводити спецоперацію, або виставляти ультиматум Москві, щоби її бойовики здалися. Однак це поки що не ближня перспектива.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів на ютуб-каналі ФейгінLIVE .

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Вогняний мішок

"За два дні можна взяти Херсон в облогу. За достатньої кількості військ можна, за вогневої переваги, а далі потрібно буде проводити спеціальну операцію, або виставляти ультиматум здатися. Залишити місто не вийде, бо якщо брати місто в облогу потрібно буде відрізати Антонівський міст. І тоді в них залишається лише річка Дніпро, лише на веслах, на човнах. Так можна вивести особовий склад, але треба брати у вогневий мішок. Тобто артилерія має працювати по Дніпру та не давати угрупованню вийти. Ось такий варіант можна розглядати. Але найголовніше наявність резерву, наявність необхідних сил та засобів для того, щоб обкласти місто ", – зазначив Жданов.

За словами експерта, швидкого вирішення цього завдання не варто очікувати.

"Я завжди говорю, що ми не проводимо контрнаступ на херсонському напрямку. Ми здійснюємо контрнаступальні дії. Вони мають успіх. І ми намагаємось розвивати цей успіх максимально, скільки можемо. Але я скажу так, що там точаться дуже запеклі позиційні бої. Там працює артилерія, там працює авіація як наша, так і російська. Там один одного б'ють зі страшною силою. Вони намагаються стримати наше просування, ми намагаємося просунутися вперед", – резюмував Жданов.

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Обстановка