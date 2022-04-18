Жданов розповів, що може зробити війну з Росією нескінченною

В Україні може бути затяжний конфлікт / Фото: Колаж: Сьогодні

Існує небезпека, що війна України з Росією може триватиме ще довго. Такий варіант є можливим, якщо Офіс президента підпише мирний договір, про який вони домовляються у Стамбулі.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"У такому разі замість Мінська 3 ми отримаємо Стамбул 1. Це буде заморожений конфлікт, який періодично виходитиме в гарячу фазу, але кожна наступна фаза буде гіршою за попередню. Тому тут існує небезпека, щоб не увійти в рутину переговорів, а полем бою вирішити питання хто кого і тоді сідати за стіл переговорів. Інакше це буде нескінченно. Війна не може бути закінчена жодним чином крім капітуляції або перемогти. Третього варіанту ще ніхто не вигадав. Будь-яке перемир'я стає новою війною", – каже Жданов.

Росія знову змінила свої цілі в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "спецоперація" в Україні покликана "покінчити з безоглядним розширенням та повним домінуванням США у світі". Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Росія 24".

За його словами, політика Євросоюзу під керівництвом США відображає "озлобленість, розлюченість, яка визначається не лише Україною, а те, що в Україні створили плацдарм для підпорядкування Росії".

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"Всупереч заявам, що ми більше не противники. Наша спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню, повному домінуванню США у світі. Домінуванню, яке йде з порушеннями міжнародного права", – сказав Лавров.

Наприклад, порушень міжнародного права з боку США міністр навів дії Білого дому в Косово та Іраку.

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