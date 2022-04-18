Жданов: Путин теряет контроль, начинается борьба за трон – интервью

Война может быть окончена капитуляцией или победой, считает военный эксперт

Олег Жданов: "В Кремле начинается борьба за трон"

Война с Россией не может быть завершена ни каким образом кроме капитуляции РФ или победы Украины. Третий вариант – невозможен. Об этом, а также о ситуации на фронте, недовольстве Путиным в Кремле и маловероятности применения Москвой ядерного оружия рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouТube-канале Украина 24.

Когда развернется битва за Донбасс

Мы уже наблюдаем готовность группировки к наступлению в ближайшие дни. Я думаю, что они не будут ждать окончания дождей. Почему? Ибо их очень поджимают сроки. Грядет май месяц, это та дата, к которой Путин требует завершить выполнение основных задач специальной военной операции.

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Что с Мариуполем

В Мариуполе продолжаются бои. Мы удерживаем примерно треть. По некоторым показаниям, россияне ослабили давление и сняли часть войск с Мариуполя на Донбасс. Поэтому Мариуполю сейчас немного легче, но город борется, полного контроля за городом у Российской Федерации нет.

Силы Азова усилились за счет сил морской пехоты. Теперь у них больше возможностей для более плотной организации обороны. Большинство боев идет на территории "Азовсталя".

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При каких условиях возможна деблокада Мариуполя

Город в полной блокаде и военным способом пока проблематично освободить город. Донбасс определит, если мы выстоим на Донбассе, то есть вероятность того, что южная группировка войск Российской Федерации может начать потихоньку сыпаться. И тогда да, у нас есть шанс начать продвижение к Волновахе, а затем на Мариуполь, чтобы деблокировать город.

Как долго будет идти битва на Донбассе, чтобы стало понятно на чьей стороне преимущество

До двух недель. Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, на больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь будет гораздо слабее, здесь вполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет продолжаться 7-10 дней. До конца апреля будем понимать, что и как.

О вероятности наступления со стороны Беларуси

После выступления Лукашенко на брифинге с Путиным, я бы сказал, что наше положение улучшилось в том плане, что соотношения 60 к 40 в том плане, что наступления со стороны Беларуси не будет. Лукашенко дал четко понять Путину, что он не хочет участвовать в войне.

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Возможен ли ядерный удар и что происходит в Кремле

У Путина хватит отчаяния, ситуация выходит у него из-под контроля. Может быть, он решится на такой отчаянный шаг и даст команду на применение оружия массового поражения, это может быть не только ядерное, но и химическое. Но вопрос дадут ли ему (это сделать – Ред.)?

Есть много разведобозначений, что башни Кремля пришли в движение и там уже начинается борьба за трон. На федеральном канале уже начались разговоры о том, что им не нужен второй Афганистан и что денацификация – это дело Украины. А контролируют федеральные каналы ФСБ. У Патрушева (Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности РФ – Ред.) есть полный карт-бланш на управление Россией от имени Путина. Путин может и не знает, он вряд ли смотрит телевизор. Поэтому такие настроения дают шанс на то, что если Путин даст команду, то она не будет выполнена.

Почему Путин не решится на применение оружия массового поражения

По нам ядерный удар наносить бессмысленно. Тактическое ядерное оружие не изменит ситуацию на фронте. Что касается мощного ядерного удара, то это безумие. Кто может повлиять на розу ветров? Поэтому вряд ли этот вариант возможен.

Единственный вариант, который можно рассмотреть – это некий объект НАТО. Но на сегодняшний день Великобритания сделала заявление, что в случае применения Россией оружия массового поражения, речь шла о химическом оружии, Британия оставляет за собой право в одностороннем порядке, без консультаций с другими странами НАТО, нанести обратный удар вместе со странами-партнерами. Россию уже предупредили официально.

О поисках виновных внутри России

В России идут массовые поиски предателей. Добрались и до Донецка. Там уже работает комиссия ФСБ. Басурин, призвавший использовать химическое оружие против Азова, он же отвечает там за мобилизацию и укомплектование. Он там замминистра безопасности, что-то такое. Вот вчера он был арестован комиссией ФСБ и увезен в неизвестном направлении.

Командир, командующий Черноморским флотом пропал, говорят, что его задержали и с ним разбираются.

На всех уровнях идут репрессии. И ФСБ пытается переложить всю вину на военных. Уже идет открытая борьба, кто виноват и что делать дальше.

Патрушев прозападный, он готов договариваться. Башни Кремля пришли в движение и это может сильно отразиться на боеспособности войск, которые сейчас готовятся к наступлению.

Россия не может производить ракеты и не только

Если посмотреть на анализ основных военных программ РФ по состоянию на первое сентября этого года – они практически свернуты. Из бункера прозвучал приказ перевести все заводы, производящие ракеты на круглосуточный режим работы. Но санкции действуют, комплектующих нет, импортозамещения не произошло. Поэтому да, можно выводить людей в три смены, но что они там будут делать? То же самое по всем программам.

Будет ли затяжной конфликт

Такой вариант возможен, если Офис президента подпишет мирный договор о котором они договариваются в Стамбуле. В таком случае вместо Минска 3 мы получим Стамбул 1. Это будет замороженный конфликт, который периодически будет выходить в горячую фазу, но каждая последующая фаза будет хуже предыдущей. Поэтому здесь существует опасность, чтобы не войти в рутину переговоров, а полем боя решить вопрос – кто кого, и тогда садиться за стол переговоров. Иначе это будет бесконечно. Война не может быть окончена ни каким образом кроме капитуляции или победы. Третьего варианта еще никто не придумал. Любое перемирие становится новой войной.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине призвана "покончить с безоглядным расширением и полным доминированием США в мире".

Также мы информировали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, президент России Владимир Путин желает завершить войну с Украиной, но не хочет выглядеть проигравшим.