Жданов рассказал, что может сделать войну с Россией нескончаемой

В Украине может быть затяжной конфликт / Фото: Коллаж: Сегодня

Существует опасность, что война Украины с Россией может продлится еще долго. Такой вариант возможен, если Офис президента подпишет мирный договор, о котором они договариваются в Стамбуле.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

"В таком случае вместо Минска 3 мы получим Стамбул 1. Это будет замороженный конфликт, который периодически будет выходить в горячую фазу, но каждая последующая фаза будет хуже предыдущей. Поэтому здесь существует опасность, чтобы не войти в рутину переговоров, а полем боя решить вопрос кто кого и тогда садиться за стол переговоров. Иначе это будет бесконечно. Война не может быть окончена ни каким образом кроме капитуляции или победить. Третьего варианта еще никто не придумал. Любое перемирие становится новой войной", – говорит Жданов.

Россия снова изменила свои цели в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине призвана "покончить с безоглядным расширением и полным доминированием США в мире". Об этом Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, политика Евросоюза под руководством США отражает "озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что в Украине создали плацдарм для подчинения России".

Реклама

"Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права", — сказал Лавров.

Для примера нарушений международного права со стороны США министр привел действия Белого дома в Косово и Ираке.

Читайте также: