Жданов розкрив деталі, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

Олег Жданов розповів про деокупацію Херсона. Фото: колаж "Сьогодні"
Ніхто в лоб штурмувати Херсон не буде, його достатньо взяти у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".
"Це справді так. До речі, цей плацдарм на річці Інгулець, саме для цього ми його й підготували, щоб наступати у напрямку Нова Каховка для розсічення російського угруповання на правому березі Дніпра на дві частини – північну та південну, Криворізьку та Херсонську. І це справді може послужити фактично відсіканням цих угруповань, постачання яких буде ускладнено практично як в оточенні. Залишиться тільки річка Дніпро, тільки вплав можна буде", – сказав він.
Ситуація на Херсонщині
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