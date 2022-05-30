Жданов: Путін хоче зробити паузу у війні

Росія збирається оперативну паузу в війні в Україні. Це з тим, що вона не має резервів для проведення ротації військ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

"Оперативних резервів (у Росії – ред.) немає. Вони на сьогодні підтягують з території Росії, хаотично, до речі, техніку та особовий склад. Тобто прибувають ті, хто завербований у військкоматах і підписав контракт, і їх практично без підготовки кидають у бій. Але не як резерв, не як батальйонні тактичні групи, а як особовий склад для поповнення втрат у тих групах, які ведуть бойові дії. Скільки це ще триватиме, дуже важко сказати. Але коли вони зрозуміють, що успіху не буде і що ціна втрат перевищує ціну виконання завдання, Росія рано чи пізно буде змушена перейти до оперативної паузи. Тобто до зниження активності бойових дій та створення оперативних резервів, які могли б суттєво вплинути на перебіг бойових дій. Сьогодні це просто кидання дров у топку, що практично не призводить до результату, який їм потрібен – захоплення Сєверодонецька або оточення наших сил у районі Сєверодонецька", – сказав він.