Жданов: Путін хоче зробити паузу у війні

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Росія збирається оперативну паузу в війні в Україні. Це з тим, що вона не має резервів для проведення ротації військ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".
"Оперативних резервів (у Росії – ред.) немає. Вони на сьогодні підтягують з території Росії, хаотично, до речі, техніку та особовий склад. Тобто прибувають ті, хто завербований у військкоматах і підписав контракт, і їх практично без підготовки кидають у бій. Але не як резерв, не як батальйонні тактичні групи, а як особовий склад для поповнення втрат у тих групах, які ведуть бойові дії. Скільки це ще триватиме, дуже важко сказати. Але коли вони зрозуміють, що успіху не буде і що ціна втрат перевищує ціну виконання завдання, Росія рано чи пізно буде змушена перейти до оперативної паузи. Тобто до зниження активності бойових дій та створення оперативних резервів, які могли б суттєво вплинути на перебіг бойових дій. Сьогодні це просто кидання дров у топку, що практично не призводить до результату, який їм потрібен – захоплення Сєверодонецька або оточення наших сил у районі Сєверодонецька", – сказав він.
Жданов назвав терміни, протягом яких російським військам доведеться зменшити активність.
"Я думаю, ще можливо цього тижня вони намагатимуться активно наступати і, можливо, зосередять усі зусилля на самому Сєверодонецьку, розуміючи, що на інших напрямках особливого успіху немає. Днів чотири-п'ять вони ще зможуть витримати такий темп, а далі встане питання перегрупування військ, їхньої ротації тощо. А без свіжих резервів ротацію проводити нічим", – сказав експерт.
Нагадаємо, ЗСУ потіснили російських окупантів у напрямку траси Лисичанськ – Бахмут. Проте ворог продовжує штурмувати Сєверодонецьк. Загарбники вбивають мирне населення.