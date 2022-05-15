Жданов передбачив різкий поворот на Донбасі: є дві умови

Олег Жданов передбачив, що змінить хід війни за Донбас. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія наступатиме на Сєвєродонецькому та Ізюмському напрямках до останнього солдата. Але сили наступу не безмежні і невдовзі у війні на сході України станеться різкий поворот.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту Freedom.

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Він зазначив, що зараз світ бачить найяскравіший приклад, коли війною командують політики. Тому така війна приречена на провал.

"РФ ігнорує всі канони воєнного мистецтва. Вони наступальну операцію вже розтягнули на 5-й тиждень. І я так розумію, що вони наступатимуть до останнього російського солдата на тому ж Сєвєродонецькому або Ізюмському напрямку. Чому? Тому що завдання стоїть політичне, а не воєнне", – пояснив Жданов.

За його словами, для українських військових це водночас і добре, і погано.

"Погано – тому що ми змушені вести оборонну операцію і для нас це складно у плані утримання оборони та відбиття атак Росії. Але ж вони не безрозмірні. Ну ще 3-4 дні активних наступальних дій, ми завдамо контрудару, зіб'ємо наступальний потенціал, а далі що? Потрібна оперативна пауза для створення резервів", – упевнений військовий експерт.

Війну за Донбас чекає різкий поворот

Жданов наголосив на важливості війни за "трасу життя" Бахмут-Лисичанськ, назвавши її "ключовою".

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"Тут треба стежити за двома моментами. Перший – це спроби РФ форсування річки Сіверський Донець. Якщо ми не допустимо створення плацдарму та розвитку подальшого наступу від цієї річки, то ми здатні втримати трасу. І другий момент – це наш контрудар на Ізюм. Якщо ми зможемо збити наступальний потенціал, тоді не буде особливої загрози постачання військ. У нас на сьогодні є всі шанси утримати оборону саме на цих ділянках. І не допустити прориву російських військ", – заявив Жданов.

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