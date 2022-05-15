Жданов предсказал резкий поворот на Донбассе: есть два условия

Олег Жданов предусмотрел, что изменит ход войны за Донбасс. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия будет наступать на Северодонецком и Изюмском направлениях до последнего солдата. Но силы наступления не безграничны и вскоре в войне на востоке Украины случится резкий поворот.

Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта FREEDOM.

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Он отметил, что сейчас мир наблюдает ярчайший пример, когда войной командуют политики. Поэтому такая война обречена на провал.

"РФ игнорирует все каноны военного искусства. Они наступательную операцию уже растянули на 5-ю неделю. И я так понимаю, что они будут наступать до последнего российского солдата на том же Северодонецком или Изюмском направлении. Почему? Потому что задача стоит политическая, а не военная", – объяснил Жданов.

По его словам, для украинских военных это одновременно и хорошо, и плохо.

"Плохо – потому что мы вынуждены вести оборонительную операцию и для нас это сложно в плане удержания обороны и отбития атак России. Ну они же не безразмерные. Ну еще 3-4 дня активных наступательных действий, мы нанесем контрудар, собьем наступательный потенциал, а дальше что? Нужна оперативная пауза для создания резервов", – уверен военные эксперт.

Войну за Донбасс ждет резкий поворот

Жданов отметил важность войны за "трасу жизни" Бахмут-Лисичанск, назвав ее "ключевой".

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"Тут надо следить за двумя моментами. Первый – это попытки РФ форсирования реки Северский Донец. Если мы не допустим создания плацдарма и развития дальнейшего наступления от этой реки, то мы способны удержать трассу. И второй момент – это наш контрудар на Изюм. Если мы сможем сбить наступательный потенциал, то тогда не будет особой угрозы снабжения войск. У нас на сегодняшний день есть все шансы удержать оборону именно на этих участках. И не допустить прорыва российских войск", – заявил Жданов.

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