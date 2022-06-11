Жданов пояснив, як в Україні провалили підготовку до війни

Як в Україні провалили підготовку до війни, розповів Олег Жданов. Колаж "Сьогодні"

Держоборонзамовлення України було провалено щороку.

Така думка висловив військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі "В гостях у Гордона".

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"В Україні був військовий бюджет на рівні проїдання. Ми можемо на цей бюджет утримувати лише армію, а не переоснащувати, переозброювати, закуповувати нові зразки зброї. А як гарно було: щороку на 10-15 % збільшували військовий бюджет, але ж ніхто не знав, що достатньо відкрити "Вісник України" Кабінету Міністрів, подивитися індекс інфляції та індекс та зростання цін, і там можна побачити, що військовий бюджет весь цей час був стабільним, з 5% якого Збройні сили України отримували 2,8% ВВП", – сказав Жданов.

За його словами, Україна не займалася оснащенням армії.

"Ми проводили організацію структури збройних сил, у нас був сформований пул бригад, які брали участь у міжнародних навчаннях. Це нас зараз витягує. Ми ведемо війну четвертого покоління, Росія веде війну третього покоління, вони застрягли у 20 столітті, і це нас частково рятує". , – додав експерт.

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Нагадаємо, 8 червня російські окупанти в Луганській області здійснили потужний обстріл території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Під час атаки бомбосховищ уцілів, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося.

А на всій ділянці фронту на Харківському напрямку йдуть бої та противник змушений кинути оперативні резерви, щоб стримати наших захисників.