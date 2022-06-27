Жданов назвав головну проблему з постачанням Україні західної зброї

Олег Жданов прокоментував ситуацію з постачанням Україні західного озброєння / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі країни Заходу саботують постачання зброї Україні, оскільки "стара Європа" все ще сподівається домовитися із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в аналітичній програмі "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чому Захід зволікає з постачанням зброї, Жданов відповів:

"Ну, тут дуже просте пояснення: стара Європа не хоче, вони фактично саботують нам постачання озброєння. Подивіться – та сама Франція, Макрон. Коли там усі починають його критикувати, він бах – і дає шість гаубиць. І все, і на цьому все закінчується. Німеччина – там окрема історія".

При цьому експерт зазначив, що країни Східної Європи "дають все, що можуть, до них немає жодних претензій".

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"Сполучені Штати Америки теж гальмують постачання озброєння. Ленд-ліз відтягнули до осені, говорили-говорили, таку бомбу зробили з підписанням, а потім з'ясувалося, що він аж із 1 жовтня набирає чинності. Вони також нікуди не поспішають", – сказав він.

Жданов пояснив причини ситуації, що склалася:

"Стару Європу ще можна зрозуміти: там думають, що вони домовляться з Путіним, і все як раніше: гроші будуть правити, і все буде добре. І "Північний потік" працюватиме. А от світ, у якому перемогла Україна, їх просто лякає. От я бачу в чому проблему. Борис Джонсон намагається розхитати цю ситуацію, але в нього не зовсім виходить. До речі, навіть країни англосаксонського клубу, Канада та Австралія, я сказав би більше (підтримують Україну. — Ред.), ніж країни старої Європи".

Читайте повний текст інтерв'ю Олега Жданова Олегу Панюті

Захід обіцяє збільшити постачання зброї Україні

У Брюсселі 15 червня відбулося нове засідання формату "Рамштайн" – контактної групи з питань оборони України з представників оборонних відомств понад 50 держав. Генерал армії США Марк Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:

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97 тисяч протитанкових систем;

237 броньованих автомобілів;

60 засобів ППО;

250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;

понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зброя, передана Заходом українській армії, допоможе повернути тимчасово окуповані Росією території, включно з Кримом та Донбасом.

Також повідомлялося, що новий пакет військової допомоги Україні країни Заходу повинні узгодити наприкінці цього місяця на саміті у Мадриді.