"Смажать орків пристойно". Кім повідомив важливі новини з фронту

Кім повідомив про ситуацію на фронті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім виступив з оптимістичним прогнозом щодо війни в Україні. Він особисто побував на фронті. Після цього заявив, що ситуація покращується на користь ЗСУ.

Про це Кім сказав у відеозверненні увечері 3 червня.

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Голова Миколаївської області розповів про ентузіазм українських захисників та атаки по окупантах.

"Сьогодні дуже важливий день. Вдалося виїхати на нуль. 100-й день війни. Хлопці втомлені, але очі горять. Працює арта. Смажать орків так пристойно. Після таких виїздів працювати хочеться ще більше. Ентузіазму ще більше. Як каже класик "все йде за планом". Бачу, що покращується ситуація. Не хочу наврочити, але бачу, що буде краще", – заявив Кім.

Визволення Миколаївщини

З'явилися ознаки того, що російська армія готує відступ у Миколаївській області, заявив Кім 1 червня.

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За його даними, російські окупанти почали підривати мости під час відступу.

"Вони бояться контрнаступу української армії і підривають відходячи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося і підтримуємо наших військових", – сказав Кім.

Він наголосив, що область почала "оживати", а люди починають закуповувати матеріали для відновлення будинків.

"У нас продовжують посилюватись обстріли, хоч місто і оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Поки що ЗСУ їх відштовхнуть. Наразі активна фаза захисту. Окупанти в паніці бігають вивозять награбоване. Потім ще раз обговоримо це питання", – додав Кім.

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