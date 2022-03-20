Зеленський продовжив воєнний стан в Україні: нові дати

Військовий стан в Україні було запроваджено 24 лютого. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 діб.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
"Цим законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб", – йдеться у повідомленні.
Війна в Україні 20 березня
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