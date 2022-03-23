Зеленський підбив підсумки 27 дня війни: головне зі звернення президента

Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до народу. Він підбив підсумки 27 дня війни Росії проти України.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента в YouTube.

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Головне, що сказав президент

Вранці говорив з Папою Франциском про пошук миру для України та запросив відвідати нашу державу.

Звернувся до обох палат італійського парламенту, відчув максимальну підтримку, закликав посилити санкції проти Росії. Впевнений, що вони будуть вже цього тижня.

Говорив з президенткою Словаччини про нашу співпрацю та розвиток України з усіма разом в ЄС.

Говорив за Маріуполь та невдалі спроби гуманітарних коридорів через російських окупантів: "у місті перебувають близько 100 тис. людей в нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, води, ліків, під постійними обстрілами… Сьогодні одна з колон була просто захоплена окупантами на погодженому маршруті".

За сьогодні вдалося врятувати 7226 маріупольців.

Намагаємось домовитись про гуманітарні коридори у Київській, Харківській, Запорізькій, Луганській областях.

Створений онлайн-інструмент для всіх охочих допомогти з гуманітарними вантажами для України: help.gov.ua.

ВСУ знову розгромили Чорнобаївку, а над Маріуполем збили російський бомбардувальник.

Продовжуємо працювати на різних рівнях, щоб спонукати Росію до миру і припинення війни. Переговори продовжуються практично щоденно.

У Зеленського сказали, як зупинити Путіна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота знайшла кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

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Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, у руках американського Мін'юсту, який створив або активував роботу кількох спеціальних груп з пошуку та арешту російського майна на Заході.

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