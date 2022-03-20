Зеленський обговорив з Макроном звільнення українських територій

Президенти обговорили ряд питань/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Розмова була про взаємодію, пошук рішення для миру, звільнення українських територій і порятунок людей.

Про це Зеленський повідомив під час звернення до українців.

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"Упевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними. Але вони потрібні. Бо це — про життя. Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Тому що ми рахуємо кожного вбитого. Бо для нас важлива кожна зруйнована сім'я, кожен зруйнований будинок. Тому що ми — українці, і для нас людина — безцінна", — сказав президент.

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