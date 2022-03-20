Зеленский обсудил с Макроном освобождение украинских территорий

Президенты обсудили ряд вопросов/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор был о взаимодействии, поиске решения для мира, освобождении украинских территорий и спасении людей.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

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"Уверен, вы понимаете, что переговоры не являются простыми и приятными. Но они нужны. Ибо это – о жизни. Украина всегда искала мирное решение. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас. Потому что мы считаем каждого убитого. Потому что для нас важна каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом. Потому что мы – украинцы, и для нас человек – бесценен", — сказал президент.

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