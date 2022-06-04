Захисники України завдали удару по окупантам у Херсонській області

Захисники України атакували численні скупчення супротивника на Херсонщині. Колаж "Сьогодні"

За добу на півдні Збройними силами України знищено 19 російських окупантів та атаковано численні скупчення противника на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Деталі

"Не процвітаючи у просуванні на суші, ворог завдав повітряного удару парою вертольотів Ка-52 за нашими позиціями. Втрат немає", – говорилося в повідомленні.

Українські Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення супротивника під Іванівкою Херсонської області. Авіація ЗСУ завдала ще двох ударів по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Брода.

Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони під час виконання вогневих завдань знищено 19 загарбників, гаубиця "Мста-Б", 3 самохідні знаряддя "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, інші втрати уточнюються.

Реклама

Крім того, окупанти побоюються того опору, який зростає серед місцевого населення Херсонської області.

У Маріуполі хочуть через три місяці вбити дітям у голову "любов" до Росії

В окупованому Маріуполі росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Фактично, таким чином вони скасували канікули. Зроблено це для того, щоб не гаяти час і вчити українських дітей за російською програмою. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, основна мета окупантів – провести деукраїнізацію та підготовку до навчального року за російською програмою .

Реклама

"Дітям все літо будуть вбивати в голову російську мову та літературу, історію Росії та математику російською", – повідомив Андрющенко.

Раніше ми писали: