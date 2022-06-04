Защитники Украины нанесли удар по оккупантам в Херсонской области

Защитники Украины атаковали многочисленные скопления противника на Херсонщине. Коллаж "Сегодня"

За сутки на юге Вооруженными силами Украины уничтожено 19 российских оккупантов и атакованы многочисленные скопления противника на Херсонщине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

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"Не преуспевая в продвижении на суше, враг нанес воздушный удар парой вертолетов Ка-52 по нашим позициям. Потерь нет", – говорися в сообщении.

Украинские Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой Херсонской области. Авиация ВСУ нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожены 19 захватчиков, гаубица "Мста-Б", 3 самоходных орудия "Гиацинт-С" и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.

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Кроме того, оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.

В Мариуполе хотят через три месяца вбить детям в голову "любовь" к России

В оккупированном Мариуполе россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Фактически таким образом они отменили каникулы. Сделано это для того, чтобы не терять время и учить украинских детей по российской программе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, основная цель оккупантов – провести деукраинизацию и подготовку к учебному году по российской программе.

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"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – сообщил Андрющенко.

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