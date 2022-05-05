В Мариуполе оккупанты начали менять указатели и таблички на российские (фото)

Российские оккупанты в Мариуполе начали избавляться от табличек и указателей на украинском языке.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут", – подчеркнул Андрющенко.
По его словам, сегодня в Мариуполе "средневековье" – жители без воды, не хватает еды и медикаментов, нет света и нормальной связи.
Далее по теме
"Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Что бы там россияне себе не фантазировали", – подчеркнул советник мэра.
Андрющенко также сообщил, что "оккупанты в Мариуполе вместе с коллаборантами вернули ГАИ".
В Мариуполе школьников заставляют признавать город частью РФ
В мариупольских школах российские оккупанты заставляют детей подписывать тетради "Ростовская область", сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Теперь и в Мангушском, и Никольском районах в школах дети подписывают тетради "Ростовская область", – рассказал Андрющенко.