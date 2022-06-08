Запоріжжя під загрозою окупації. Як місто готується до оборони і чи зможе Росія його захопити

Росіяни можуть спробувати атакувати Запоріжжя. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Запоріжжя може стати містом, яке російські війська спробують захопити найближчим часом. Сайт "Сегодня" з'ясував, чим Запоріжжя цікавий Росії, як організована його оборона і чи варто чекати на атаки окупантів.

Що відбувається у Запоріжжі

У понеділок, 6 червня, на зустрічі з журналістами Володимир Зеленський заявив, що Росія вже контролює половину Запорізької області та хоче окупувати обласний центр.

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"Я думаю, що там найбільш загрозлива ситуація – Запоріжжя. Ворог, як публічно, так і непублічно, судячи з перехоплень, хоче його окупувати" , – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський назвав місто, яке окупанти розраховують захопити наступним. / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальник Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух, зазначив, що під контролем Росії перебуває навіть більше половини території регіону – майже 60%, щоправда, на деяких ділянках ще продовжуються бої.

"По лінії розмежування продовжуються активні бойові дії, де наші військові дають гідну відсіч ворогові. Зіткнення відбуваються в Оріхові, Гуляйполі, від постійних обстрілів страждає Камишеваха та населені пункти поблизу" , – повідомив Старух.

За словами губернатора, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлено через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об'єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено близько 700.

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Олександр Старух: "Під контролем Росії знаходяться майже 60% території регіону". Фото: Facebook

Як Запоріжжя готується до оборони

З початку березня на підступах до Запоріжжя почали зводити кілька ліній оборони. Перші лінії захисту обласного центру були поблизу лінії фронту. На головних лініях українські військові закріпилися з початку березня і продовжують стримувати там супротивника. Резервні лінії готують на випадок, якщо раптом ворог десь прорветься чи обстрілами будуть пошкоджені основні рубежі. Оборонні споруди розміщують на позиціях з огляду на те, щоб ворог не міг обстрілювати Запоріжжя з артилерії.

З початку березня на підступах до Запоріжжя почали зводити кілька ліній оборони. Фото: inform.zp.ua

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Військовий експерт Якуб Войнаровський зазначає, що на підступах до Запоріжжя є два автомобільні мости, які можуть підірвати, щоб зупинити наступ загарбників.

"Навколо Запоріжжя степова місцевість. Враховуючи передбачувану тактику російської армії, маршрут окупантів буде прокладено через трасу М-18. Біля Григорівки-Васильівки є міст, ще один міст у Камишевасі. Після знищення мостів росіяни застрянуть на трасі, грубо кажучи, в чистому полі і зазнати атаки ЗСУ" , – каже "Сегодня" Войнаровський.

Чи можна підірвати дамбу

1941 року радянські війська, відступаючи під натиском гітлерівської армії, підірвали греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. Величезна тридцятиметрова хвиля накрила нижню частину Хортиці та південні райони міста. Тоді у дніпровських водах, за різними оцінками, загинуло від 20 до 100 тисяч людей – переважно мирні жителі та радянські солдати, які переправлялися на лівий берег Дніпра. Це була спецоперація НКВС, здійснена за наказом Сталіна. На Нюрнберзькому процесі представники СРСР намагалися переконати світову спільноту в тому, що підрив Дніпрогесу в 1941 році здійснили нацисти і хотіли "повісити" на них цей злочин. Але ввести в оману британців та американців їм не вдалося.

18 серпня 1941 року Червона Армія, відступаючи із Запоріжжя, підірвала головний стратегічний об'єкт України – ДніпроГЕС. Фото: Центральний державний історичний архів України

На думку Войнаровського, українська влада не буде підривати греблю Дніпрогесу, щоб не наразити на небезпеку десятки тисяч місцевих жителів.

До речі, у 2018 році мерія Дніпра провела вчення для підприємств та органів влади, під час яких змоделювала наслідки руйнувань греблі. Згідно з висновком експертів, у разі прориву Дніпрогесу на прибережну територію міста обрушиться величезна 20-метрова хвиля, що рухається зі швидкістю 61 км/год. Вода затопить Олександрівський, Комунарський, Дніпровський та Вознесенівський райони Запоріжжя та підніметься на 8-12 метрів. Ця позначка утримуватиметься близько 4-7 годин. Далі вода спадатиме 2-4 дні.

У зону затоплення потрапляють 7 лікарень, 18 шкіл та дитсадків, 5 кілометрів залізниць, 100 кілометрів автошляхів, десятки кілометрів комунікацій. Газопровід буде зруйновано у трьох районах міста. Нечистоти з колекторів ринуть у Дніпро, що може призвести до додаткової надзвичайної ситуації. У зоні катастрофи виявляться щонайменше 80 тисяч людей.

Таким чином, ймовірність навмисного знищення Дніпрогесу зводиться до нуля.

У разі знищення Дніпрогесу в зоні катастрофи виявляться щонайменше 80 тисяч людей. Фото: subbota.ua

Чому Запоріжжя важливий для Росії

Запоріжжя є великим індустріальним центром України з багатою інфраструктурою та розвиненою промисловістю. Окупанти завжди використовують всю матеріальну і технічну базу захоплюваних населених пунктів і одночасно вивозять у російську федерацію. Так, зараз відбувається пограбування на державному рівні Херсона. Росіяни вивозять із міста верстати, комбайни, зерно – все, що можна вивезти для особистого користування чи продажу. Те саме буде із Запоріжжям, якщо його захоплять.

До речі, в окупованій частині Запорізької області окупанти вже планують "націоналізувати" майно, яке належить українським бізнесменам. Про це заявив незаконний член головної ради військово-цивільної адміністрації області Володимир Рогов.

"Було б нерозумно виконувати зобов'язання перед власниками підприємств, які фінансують українських націоналістів", – заявив він.

Володимир Рогов: "Майно українських бізнесменів треба націоналізувати" Фото: Facebook

Раніше самопроголошений "губернатор" Запорізької області Євген Балицький підписав указ про "націоналізацію" українського майна на окупованих територіях регіону. До "власності держави" колаборанти переведуть земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки та інше українське майно.

Крім того, Запоріжжя є стратегічно важливим із погляду військової тактики. Про це "Сегодня" каже військовий експерт Олег Жданов .

"Захоплення Запоріжжя допомогло б окупантам створити велике кільце оточення наших військ на Донбасі" , – каже він.

Чи атакує Росія Запоріжжя

За словами експерта, у Запорізькому регіоні спостерігається нагромадження сил противника, а ближче до міста прибув ешелон модернізованих танків Т-62М.

"Путін, який хоче повернутися до свого первісного плану великого охоплення українських військ у Донецькій області, може надати такий наказ. Росіяни можуть спробувати атакувати Запоріжжя, але не зараз", – говорить Жданов.

Експерт упевнений, що наступ на Запоріжжя може розпочатися лише після захоплення Луганської області.

"Зараз усі сили ворога сконцентровані на Донбасі. З досвіду Луганської області вони чудово розуміють, що Донецьку область ще штурмуватимуть півроку, як мінімум" , – сказав Жданов.

Олег Жданов: "Росіяни можуть спробувати атакувати Запоріжжя, але не зараз" / Фото: Укрінформ

Зараз, на думку експерта, у окупантів недостатньо сил для атаки на Запоріжжі.

"Для того, щоб перегрупувати війська, потрібно мати особовий склад. Резервів у них практично немає. Не думаю, що вони здатні провести наступальну операцію найближчим часом" , – каже Жданов.

Якуб Войнаровський також вважає, що "прямо завтра" Росія на Запоріжжі не нападе.

"Окупанти стягнули війська в районі Василівки з прицілом на далеку перспективу. Росія сподівається, що їм вдасться окупувати весь Донбас і після цього, за методом послідовних операцій, противник розвиватиме наступ у бік Запоріжжя. Але виходячи з балансу сил на сьогодні, ледве чи вони зможуть проводити серйозні дії у напрямку Запоріжжя. Все залежатиме від того, як розвиватимуться бойові дії на сході України" , – підсумував експерт.

Раніше сайт "Сегодня" поінформував, що вранці 25 травня у Запоріжжі пролунала серія вибухів . Місцеві жителі повідомили про чотирьох "прильотах" .

Крім того, ми писали, що 22 травня російські війська запустили ракети з цивільної інфраструктури одного із сіл на Вільнянщині Запорізької області.

Раніше "Сегодня" повідомляв, як окупанти запустили ракету по Хортиці. Там спалахнула пожежа. Також стало видомо, як нещодавно СБУ запобігла теракту в центрі Запоріжжя.