Західна артилерія змінить перебіг війни в Україні. Що пишуть іноземні ЗМІ

Современные артиллерийские системы, которые Запад отправляют в Украину, могут изменить ситуацию на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють підготовку України до отримання статусу кандидата в члени ЄС, бойові дії на Донбасі та проблеми російських олігархів.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Україна готується до "історичного" тижня

Американська газета The Washington Post пише, що Україна готується до "історичного" тижня, очікуючи на рішення ЄС про статус кандидата.

"Я думаю, що всім очевидно, що з 1991 року для України було мало таких доленосних рішень, яких ми очікуємо зараз", – сказав Зеленський у недільному вечірньому зверненні.

Україна посилює удари по підконтрольних Росії територіях

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що Україна посилює удари по підконтрольних Росії територіях. Донецьк зазнає найсильнішого артилерійського обстрілу з моменту початку бойових дій у 2014 році. Українська ракетна атака на склад боєприпасів, ймовірно, підірве зусилля Росії в атаках на Сєвєродонецьк.

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США передумали продавати Україні нові ударні безпілотники

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що план адміністрації Байдена продати Україні чотири великі безпілотники був припинений через побоювання, що це обладнання для спостереження може потрапити до рук ворога. Технічне заперечення проти продажів було висунуто під час глибшої перевірки Управлінням безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено захистити високоцінну технологію від рук ворога.

Західна артилерія може змінити перебіг війни в Україні

Британський журнал The Economist пише, що сучасні артилерійські системи, які Захід відправляє до України, можуть змінити хід війни. Скільки вогневих засобів такого роду було відправлено до України, не повідомляється. Але українці стверджують, що цього замало.

Російські мільярдери втратили доступ до своїх активів через санкції

Німецький журнал Der Spiegel пише, що обсяг заморожених активів російських олігархів у ЄС майже подвоївся з квітня. Яхти, нерухомість чи картини: російські мільярдери втратили доступ до своїх активів у великих розмірах.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що з Росії намагаються втекти тисячі доларових мільйонерів.

Також ми інформували, що Велика Британія зібрала спецзагін K-Cell для полювання за грошима російських олігархів.