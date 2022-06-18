Британські гаубиці – то вогонь! ЗСУ спалили ворожу техніку разом з екіпажами (ефектне відео)

Артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідувала ворожий танк і дві машини піхоти

Захисники України спалили техніку окупантів західною зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські артилеристи за допомогою британських гаубиць M777 знищили військову техніку окупантів разом з екіпажами.

Про це повідомило у Facebook командування Десантно-штурмових військ ЗС України.

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"На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які, з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777, знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", – йдеться в повідомленні.

М777 – це легкі гаубиці калібром 155 мм. Вони мають скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда гаубиця здатна стріляти на дистанцію до 40 км.

Гаубиці використовувалися ЗС США у збройних конфліктах в Афганістані та в Іраку.

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Гаубиця застосовується Збройними силами України у російсько-українській війні. Загалом українська армія матиме на озброєнні близько 100 таких гармат.

Озвучені загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1465 (+9) од,

бойових броньованих машин – 3573 (+10) од,

артилерійських систем – 739 (+5) од,

РСЗВ – 233 (+0) од,

засобів ППО – 98 (+1) од,

літаків – 216 (+1) од,

гелікоптерів – 180 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів/катерів – 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17) од,

спеціальної техніки – 55 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 червня: ворог завдав масованого ракетного удару по Кременчуку, а також продовжує обстрілювати цивільних на всіх напрямках фронту. Окрім цього, Росія облаштовує додаткові шляхи поблизу кордону для більшого постачання військової техніки.

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Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив канал "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 18 червня: за останню добу ліквідовано 200 окупантів, знищено 9 танків, літак, буксир та багато броньованої техніки та артсистем Росії.