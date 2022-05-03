Захопити Кишинів та відрізати Одесу: чи зможе РФ напасти на Молдову та відкрити другий фронт в Україні

Росія може захопити Молдову, щоб напасти на Одесу Фото: колаж "Сьогодні"

У західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Росія вирішила напасти на Молдову для відкриття другого фронту проти України. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи можливе захоплення армією РФ Кишинева та чи є реальною загроза вторгнення в нашу країну з боку сусідньої держави.

"Донбаський сценарій" у Молдові та загроза Одесі

У Кремлі ухвалили рішення про напад на Молдову, що допоможе окупантам відкрити звідти другий фронт проти України. Про це повідомила британська газета The Times із посиланням на джерела серед українських військових.

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За словами співрозмовників видання, існує ряд індикаторів, які вказують на ймовірне вторгнення в країну вже в найближчому майбутньому.

"Ми вважаємо, що Кремль уже ухвалив рішення про напад на Молдову. Доля Молдови вирішальна. Якщо росіянам вдасться взяти контроль, ми у військовому плані станемо легшою мішенню, а загроза для України буде екзистенційною. Успішне захоплення Молдови призведе до того, що війська РФ можуть увійти до чорноморського порту Одеси із заходу", – заявило джерело газети.

На його думку, Росія може запустити у Молдові "донбаський сценарій" і визнати Придністров'я частиною РФ. Співрозмовник The Times також додав, що за даними української розвідки, спостерігається активність на головному аеродромі в Тирасполі, столиці невизнаного Придністров'я.

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"Це свідчить про те, що РФ готується до повітряно-десантної операції із залученням гелікоптерів та літаків. Є велика ймовірність, що десантні війська буде доставлено із Криму", – заявив він.

Як повідомляє видання, росіяни можуть створити привід для вторгнення до Молдови, щоб це співпало з парадом до 9 травня. Для цього також можуть бути організовані заворушення у Кишиневі.

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Захопити Молдову простіше, ніж Україна

Про те, що Росія може атакувати Молдову до 9 травня розповів та журналіст Олексій Бурлаков телеведучому Василю Пехньо в ефірі проекту "Україна разом" для YouТube-каналу "Україна 24".

За словами Бурлакова, росіяни торгуються зі своїм диктатором за те, яку "перемогу" пред'явити власному народу, тому що досягти поставлених військових цілей у них не виходить, тому виник варіант Молдови.

"Були пропозиції для Путіна до 9 травня захопити невелику частину України, але разом із Молдовою. Такі торги починаються, мовляв, а давайте ми трохи менше захопимо, але разом із Молдовою – там простіше", – сказав він.

На думку експерта, російським окупантам необхідно "захопити хоч щось".

Що каже українська влада

Вибухи у невизнаній "республіці" Придністров'я можуть означати, що Росія хоче натякнути Молдові, щоб та чекала "гостей". Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

За його словами, саме Росія намагається "розхитати" ситуацію у невизнаній "республіці".

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" і натякає Молдові, щоб чекала на "гостей". Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, ми повинні працювати як одна команда", – вважає Подоляк.

В свою чергу заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що Росія намагається захопити Україну і зробити її плацдармом для вторгнення на територію інших європейських країн, у тому числі Молдови.

"З приводу Молдови. За всією стратегією їхньої війни зрозуміло, що Україна не кінцевий пункт і не кінцева мета, що вони рухатимуться далі і Україну готують саме як плацдарм, щоб звідси рухатися далі. Західний світ уже це зрозумів, і ви бачите, що міжнародна політика та міжнародне ставлення до ситуації в країні дуже серйозно змінилися", – зазначила Маляр.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що РФ для того, щоб втягнути у війну невизнану молдавську республіку Придністров'я готує фейкову газету.

"Оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготівлю – тираж газети "Придністров'я" від 2 травня 2022 року з нібито офіційним зверненням мешканців Придністров'я до Путіна з проханням про захист від нападу українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.

Проте у ЗСУ зазначили, що дізналися про заплановану провокацію ще до її скоєння. Завдяки розголосу провокацію дискредитовано.

Головний редактор реально існуючої газети "Придністров'я" Олександр Карасьов вже заявив, що це – фейк.

ОК "Південь" також повідомило, що корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та загрожує ракетним ударом по всій території України.

Що відбувається у Придністров'ї

Водночас невизнана Придністровська Молдавська республіка посилює свою армію. Як повідомило ГУ розвідки України у своєму Telegram-каналі У листі "Міністерства оборони ПМР" до глав місцевих адміністрацій розкривається інформація про проведення призову громадян на "спеціальні збори".

"Участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове та речове забезпечення, проживання та харчування". Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів", – передає розвідка, додавши, що незважаючи на формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що заклик матиме примусовий характер.

За даними ГУР України, мобілізація у Придністров'ї викликана наступною низкою подій:

22 квітня секретар Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій "ПМР" Вадим Шмаленко звернувся із листом до "глави" Кам'янського району Володимира Бичкова. Від чиновника вимагали термінової інформації про наявність у місті "захищеного пункту управління цивільної оборони міста".

секретар Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій "ПМР" Вадим Шмаленко звернувся із листом до "глави" Кам'янського району Володимира Бичкова. Від чиновника вимагали термінової інформації про наявність у місті "захищеного пункту управління цивільної оборони міста". 25 квітня у столиці "ПМР" Тирасполі (36 км до кордону з Україною) було обстріляно з гранатометів будівлю, в якій розташовувалося місцеве "МДБ" та заодно підрозділ ФСБ РФ. Поряд зі штаб-квартирою спецслужб знайшли використані гранатомети РПГ-22 та РПГ-27.

у столиці "ПМР" Тирасполі (36 км до кордону з Україною) було обстріляно з гранатометів будівлю, в якій розташовувалося місцеве "МДБ" та заодно підрозділ ФСБ РФ. Поряд зі штаб-квартирою спецслужб знайшли використані гранатомети РПГ-22 та РПГ-27. 26 квітня у "ПМР" підірвали вежі зв'язку радіоцентру, який ретранслював російське радіо. Також пролунали вибухи і на військовому аеродромі під Тирасполем.

у "ПМР" підірвали вежі зв'язку радіоцентру, який ретранслював російське радіо. Також пролунали вибухи і на військовому аеродромі під Тирасполем. 26 квітня влада невизнаної "ПМР" оголосила "червоний рівень" терористичної загрози, який діятиме до 10 травня.

влада невизнаної "ПМР" оголосила "червоний рівень" терористичної загрози, який діятиме до 10 травня. 26 квітня Росія привела в стан повної боєздатності своє угруповання в "ПМР".

Росія привела в стан повної боєздатності своє угруповання в "ПМР". 27 квітня з "ПМР" почали надходити повідомлення про перестрілки в районі арсеналів біля села Ковбасна. Тут знаходиться один із найбільших військових складів у Європі.

Що кажуть у Молдові

26 квітня, президент Молдови Майя Санду скликала екстрене засідання Вищої ради безпеки щодо ситуації у Придністровському регіоні.

"Це ескалація напруженості. Протягом кількох тижнів у регіоні було кілька сповіщень про бомби в школах та медичних установах. Влада Республіки Молдова стежить за подіями, що відбуваються на підконтрольній тираспольському режиму території. Наш аналіз показує, що існує напруженість між різними силами всередині регіону, зацікавленими у дестабілізації ситуації. Це робить Придністровський регіон більш вразливим та створює ризики для Республіки Молдова", – заявила після засідання Майя Санду.

Глава республіки засудила "спроби втягнути Республіку Молдова у дії, які можуть поставити під загрозу мир у країні", хоч і не назвала прямо провокаторів.

В той же час Майя Санду заявила, що молдавська армія не може чинити опір армії великих держав. Про це вона повідомила під час свого виступу до 30-ї річниці створення Генштабу Національної армії, передає місцеве. агенція Newsmaker.

"За 30 років армія Молдови залишилася без спорядження, без військової техніки та боєздатних засобів. Зараз ми усвідомлюємо наслідки", – заявила Санду.

Також Санду визнала, що Молдова не має ефективного щита від загрози, тому що не розвинула належний військовий потенціал, не створила критично важливих елементів інфраструктури та не виховала соціальну стійкість".

Вона зазначила, що при цьому військові Молдови, які беруть участь у миротворчих місіях під егідою ООН та ОБСЄ, мають репутацію професіоналів.

Україна зміцнила кордон із Молдовою

Тим часом Україна зміцнила кордон з Молдовою через можливе вторгнення РФ. Також посилено протидію можливе проникнення російських ДРГ. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Небо регіону ефективно контролюють сили ППО, що заважає противнику активізувати повітряну розвідку", – розповів він.

Чи є "ПМР" загрозою для України і чи нападе РФ на Молдову

Журналіст Олексій Бурлаков припускає, що Кремль лише створює видимість загрози нападу на Молдову, оскільки Росія насправді слабша, ніж намагається показати себе. За словами журналіста, тактика Москви досі – брехня та спроба обдурити всіх довкола.

"У Росії не вистачає сил для наступу. Це можуть бути показові дії – у Мережі багато відео про підтягування якихось дивних резервів. Це означає одне – нас намагаються заплутати", – сказав він.

Військовий експерт Якуб Войнаровський заявив "Сьогодні", що Росія навряд чи зможе використати "ПМР" для широкомасштабного вторгнення на південь України.

"Для цього потрібно мати сили та ресурси. На території "ПМР" офіційний контингент російських військ дуже обмежений. Теоретично можна залучити близько 30 000 резервістів, але всіх їх треба одягнути та підготувати. Це мінімум – 2 тижні. У Придністров'ї також Існує проблема зі зброєю. Стара військова техніка, боєприпаси на складах зберігаються 30 років. Більшість озброєнь та боєприпасів вже не призначені для використання і навіть небезпечні", – каже "Сьогодні" Войнаровський.

За його словами, якщо такий військовий контингент висунеться на штурм Одеси, він буде швидко знищений ЗСУ.

Як зазначає експерт, Молдова та Придністров'я зокрема потрібні Росії з метою відрізати Україну від моря та позбавити її доступу до портів, щоб таким чином обмежити торгові можливості України.

"Україна – це один із найбільших експортерів зерна, а вантажні хаби через порти є основними для експорту зерна. Таким чином, відрізавши Україну від моря, Путін позбавляє нас великої частини валютних надходжень та отримує додатковий важіль впливу на торгівлю продовольством", – пояснює Войнаровський.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може спробувати перекинути війська у Придністров'ї, після чого окупувати всю Молдову та захопити Кишинів, проте реалізувати цей план Москві не вдасться.

"Відправити свої війська до Придністров'я Росія може лише через наш повітряний простір або територію, або через Румунію. Україна явно не надасть Росії такої можливості, а Румунія є країною НАТО, з якою Росія боїться прямого зіткнення", – каже "Сьогодні" Жданов.

Експерт не виключає, що Росія може спробувати організувати у Молдові теракт із великою кількістю жертв, щоб вимагати відкриття повітряного коридору, нібито для гуманітарної допомоги постраждалим.

"Але й у такому разі ніхто Росію не пропустить до Молдови. Імовірність окупації Росією Молдови є вкрай низькою", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Вірогідність окупації Росією Молдови є вкрай низькою". Фото: скріншот

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Міноборони Росії заявляли, що друга фаза війни в Україні передбачає вихід до кордону Придністров'я.

Також ми інформували про те, як Росія намагається відкрити другий фронт та відрізати Україну від морів.