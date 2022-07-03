Загарбники забили до смерті фахівця Запорізької АЕС

Окупанти вбивають цивільне населення України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти до смерті забили водолаза гідроцеху Запорізької АЕС Андрія Гончарука. Загарбники вибивали з працівників станції "зізнання".

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов, повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко.

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Подробиці

"29 червня окупанти жорстоко побили досвідченого і професійного співробітника АЕС за те, що він відмовився брати участь в організованій рашистами провокації. Мерзотники під тортурами вибивали з працівників станції "зізнання" в тому, що в бетонні чаші охолоджувальних басейнів станції вони скинули якусь зброю: вибухівку або снаряди. Це стало б приводом для осушення басейнів і зупинки помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків, що могло б призвести до найбільшої ядерної катастрофи", — написав Геращенко в Telegram.

Як повідомив Геращенко, після відмови Андрія Гончарука пірнати у бризкальний басейн ЗАЕС, його жорстоко побили. У стані коми Андрій був доставлений до лікарні, де, не приходячи до тями, помер від отриманих численних травм.

В Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові

В Енергодарі окупанти викрадають і катують людей. Їх тримають у неволі, щоб вимагати викуп. Людей катують струмом, б'ють, ув'язнюють тижнями, а іноді навіть місяцями. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Наразі у полоні російських військових перебувають сотні мирних жителів Енергодара та прилеглих селищ. Стандартна ціна за звільнення ув'язненої під будь-яким приводом людини – 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають із самих бранців чи їхніх родичів.

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Значна частина полонених – це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції.

"Людей катують струмом, б'ють, ув'язнюють тижнями, а іноді навіть місяцями. Вимагають зізнаватись у "протиправній діяльності", зокрема в участі у самообороні міста, приховуванні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників". Рашистам насправді байдуже, яка позиція в ув'язненої людини, ким вона працює і чи взагалі брала участь у самообороні Енергодара. Це просто привід", – пояснив Орлов.

За його даними, якщо раніше у полон потрапляли лише чоловіки, то тепер окупанти затримують і жінок.

Орлов також повідомив, що за останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі лише погіршилася.

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"Щодня ми отримуємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей", – додав мер окупованого міста.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Україні судитимуть окупанта за катування жителів Ірпеня. Також ми писали, що окупанти вихваляються вбивствами і катуванням українців.