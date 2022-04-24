Били кийком у серці: священик із Херсона розповів про тортури у полоні окупантів

Вороги звинуватили його в участі диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ

Український священик був у полоні ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Сергій Чудинович, священик Православної церкви України, був у полоні російських окупантів. Напередодні Великодня він вирішив відверто розповісти, як усе було.

Про це повідомив Сергій Чудинович у Facebook.

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Священик розповів, що з нього знущалися. Також Сергію Чудиновичу загрожували згвалтуванням та тим, що розправляться з рідними.

Він розповідає, що окупанти звинуватили його в участі диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ. Мовляв, він член ТРО. Але це, запевняє священик, не має нічого спільного з реальністю.

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"Заламали руки, сказали, що моє життя закінчилося, що вони будуть розбирати мене на частини, що вони уб'ють мене, застрелять. Привели мене в інше приміщення... там стали бити палицею в ділянку серця", – розповів він.

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