Загарбники вдарили ракетами по Сумській області, є постраждалі (фото)

Окупанти вдарили по Сумській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти запустили ракети по двох районах Сумської області. Внаслідок чергового злочину РФ є постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Реклама

Деталі

Живицький розповів, що після опівдня росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

З 19:00 росіяни двічі запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21:00 — вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені.

Потім продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Били із реактивних систем залпового вогню — 20 вибухів, та 10 із міномета. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.

Реклама

О 13:00 мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.

Після 18:00 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Крім того, вороги скинули гранату з безпілотника.

Реклама

Найбільший та останній успіх РФ на війні в Україні

Під час війни в Україні останнім великим успіхом Російської Федерації стане місто Лисичанськ Донецької області. Це спрогнозував радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

"(Лисичанськ — ред.) — це останній успіх російської армії на території України. Великий, мається на увазі", — сказав він.

Арестович зазначив, що не знає, де російська армія візьме ще резерви, що захопити місто. Водночас він наголосив, що не виключає того, що окупанти зможуть взяти якесь село.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мер Слов'янська закликав мешканців їхати і назвав вагому причину для евакуації. Також ми писали, чому Білорусь не поспішає брати участь у наступі на Україну.