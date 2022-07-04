Захватчики ударили ракетами по Сумской области, есть пострадавшие (фото)

Оккупанты ударили по Сумской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты запустили ракеты по двум районам Сумской области. В результате очередного преступления РФ есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Живицкий рассказал, что после полудня россияне пустили ракеты по школе в Эсманской громаде. Четверо человек ранены.

С 19:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской громады. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21:00 — огонь из минометов и САУ продолжился. По меньшей мере два человека ранены.

Затем продолжился обстрел Шалыгинской громады (первый был около 8 утра). Били из реактивных систем залпового огня – 20 взрывов, и 10 из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета.

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В 13:00 минометным огнем россияне накрыли Краснопольскую громаду. Жители одного из населенных пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство.

После 18:00 по Белопольской громаде Сумского района с территории РФ начался минометный обстрел, 24 прихода. Также враги сбросили гранату с беспилотника.

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Самый большой и последний успех РФ на войне в Украине

Во время войны в Украине последним большим успехом Российской Федерации станет город Лисичанск Донецкой области. Это спрогнозировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"(Лисичанск — ред.) — это последний успех российской армии на территории Украины. Большой, имеется в виду", — сказал он.

Арестович отметил, что не знает, где российская армия возьмет еще резервы, чтобы захватить город. В то же время он подчеркнул, что не исключает того, что оккупанты смогут взять какую-нибудь деревню.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Славянска призвал жителей ехать и назвал весомую причину для эвакуации. Также мы писали, почему Беларусь не спешит участвовать в наступлении на Украину.