Загарбники вдарили ракетами по Миколаєву (фото, відео)

Російська армія обстрілює Миколаїв/Фото: t.me/novostiniko, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Окрім Одеської області, яку загарбники обстріляли цієї ночі, вранці вони атакували Миколаїв.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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"У Миколаєві приліт", — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал "Новини Миколаєва" повідомляє, що окупанти запускають ракети з-під Херсона. У Миколаївській області продовжують лунати вибухи. Також за інформацією соцмереж, на цю мить загарбники запустили 12 ракет і 2 з них вибухнули в повітрі. У місті лунає повітряна тривога.

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Окупанти вдарили по Одеській області

Вночі російські загарбники вдарили ракетами по Одеській області. Одна з них "прилетіла" в 9-поверхівку, а друга — в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Кількість загиблих після влучання ракети в багатоповерхівку складає 10 людей. На базі відпочинку загоряння не виявлено, лише руйнування.

Відомо, що окупанти завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Рятувальна операція продовжується.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти можуть повернутися на Зміїний. Також ми писали, що на Сумщині російські окупанти вбили двох людей.