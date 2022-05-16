Загарбники РФ намагаються приховати сліди обстріляних ними будівель Запорізької АЕС

Російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти 15 травня прикрили результати своїх обстрілів будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Загарбники риють окопи на території станції. Також вони розміщують по периметру мішки з піском.

Про це повідомляє "Енергоатом".

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"Результати обстрілу рашистами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Вздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження", – заявили у відомстві.

Співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами. Втім, окупантів у місті поменшало.

Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росії

Російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС і оголосили їм, що тепер електростанція перебуває у власності "Росатому".

Про це розповів керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Telegram-канал "Енергоатому". За його словами, 12 березня "представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент".

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"Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", – повідомив Котін.

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