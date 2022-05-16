Захватчики РФ пытаются скрыть обстрелянные ими здания Запорожской АЭС

Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты 15 мая прикрыли результаты своих обстрелов здания учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Захватчики роют окопы на территории станции. Также они размещают по периметру мешки с песком.

Об этом сообщает "Энергоатом".

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"Результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции застенчиво прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные ограждения", – заявили в ведомстве.

Сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами. Впрочем, оккупантов в городе стало гораздо меньше.

Оккупанты объявили Запорожскую АЭС собственностью России

Российские оккупанты собрали руководящий персонал Запорожской АЭС и объявили им, что теперь электростанция находится в собственности "Росатома".

Об этом рассказал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Telegram-канал "Энергоатома". По его словам, 12 марта "представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент".

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"Они фамилии свои не называют – говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации. Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит – мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", – сообщил Котин.

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