Ягун назвав ключ до перемоги ЗСУ на Сході

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Харківський напрямок на даний момент найскладніший і водночас найважливіший у протистоянні російським окупантам. Тому зусилля слід сконцентрувати саме в цьому напрямі. Про це розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун телеведучій Катерині Федотенко в ефірі проєкту "FREEДОМ" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Найскладніша ситуація зараз у Харківській області, тому що Харківська область – це ключ до перемоги на сході", – сказав він.

Ягун пояснив, що для цього треба зробити українським Збройним силам.

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"Якщо ми зможемо переламати ситуацію і зупинити ворога, який намагається контратакувати і підтягувати резерви саме в тому напрямку, якщо зможемо перейти через Сіверський Донець і форсувати Печенізьке водосховище, якщо зможемо перекрити лінії постачання озброєнь Ізюмському угрупованню – тоді все, що у них в Ізюмі навіть у Луганській області може просто посипатися. І це реально може допомогти нам звільнити всю Харківську область і вийти до кордонів РФ у Луганській області", — сказав він.

ЗСУ у Сєвєродонецьку

Українські війська все ще знаходяться у Сєвєродонецьку, оскільки на вихід із міста знадобиться час. ЗСУ не зможуть відступити за один день. Водночас російські окупанти посилили наступ у всіх напрямках у районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це розповів голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, захисники Сєвєродонецька отримали наказ відступити та відходитимуть із міста на нові, більш укріплені позиції.