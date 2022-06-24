Ягун назвал ключ к победе ВСУ на Востоке

Ягун рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковское направление на данный момент самое сложное и одновременно самое важное в противостоянии российским оккупантам. Поэтому усилия нужно скоцентрировать именно в этом направлении. Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун телеведущей Катерине Федотенко в эфире проекта "FREEДОМ" на YouTube-канале "Украина 24".

"Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области, потому что Харьковская область — это ключ к победе на востоке", — сказал он.

Ягун объяснил, что для этого надо сделать украинским Вооруженным силам.

Реклама

"Если мы сможем переломить ситуацию и остановить врага, который пытается контратаковать и подтягивать резервы именно в том направлении, если сможем перейти через Северский Донец и форсировать Печенежское водохранилище, если сможем перекрыть линии поставки вооружений Изюмской группировке — тогда все, что у них в Изюме и даже в Луганской области, может просто посыпаться. И это реально может помочь нам освободить всю Харьковскую область и выйти к границам РФ в Луганской области", — сказал он.

ВСУ в Северодонецке

Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, поскольку на выход из города понадобится время. ВСУ не смогут отступить за один день. В то же время, российские оккупанты усилили наступление по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска. Об этом рассказал глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, защитники Северодонецка получили приказ отступить и будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции.