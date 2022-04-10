Видали бомжа за розвідника: кадировці зганьбилися з фейковим відео з Маріуполя

Кадировці видали бомжа за розвідника ЗСУ та намалювали йому фальшиве татуювання / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі кадировці записали фейкове відео з нібито допитом полоненого українського розвідника. На роль "розвідника ЗСУ" вони взяли місцевого бездомного алкоголіка.

Про це співзасновник Кафедрального собору ПЦУ у Маріуполі Кирило Долімбаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій героїчний контент у Маріуполі. На відео нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий, та якого ми годували кожного дня у нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа, то є дійсно "подвиг", – пише Долімбаєв.

Зазначимо, що на відео фейковий "розвідник" розповідає кадировцям про позиції ЗСУ, про "іноземних військових" у Маріуполі, а також "зізнається", що воював проти мирного населення.

При цьому кадировці для переконливості намалювали "розвіднику" татуювання у вигляді українського прапора та кажана. Однак вони знову допустили промах, оскільки кажан – це символ російської розвідки. Символом українських розвідників є сова.

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TikTok-війська: кадировці знімали відео не в Україні

Чеченські бійці Рамзана Кадирова зняли відео із погрозами українцям, перебуваючи на території Білорусі .

Користувачі популярного сайту Reddit за об'єктами на відео вирахували, що кадировці перебувають у Мозирі, розташованому за 40 км від українського кордону.

Будівля за спиною одного з бійців – це пивзавод "Мозирпиво". Другий мовив із парку по сусідству.