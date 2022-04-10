Выдали бомжа за разведчика: кадыровцы опозорились с фейковым видео из Мариуполя

Кадыровцы выдали бомжа за разведчика ВСУ и нарисовали ему фальшивую татуировку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе кадыровцы записали постановочное видео с якобы допросом пленного украинского разведчика. На роль "разведчика ВСУ" они взяли местного бездомного алкоголика.

Об этом соучредитель Кафедрального собора ПЦУ в Мариуполе Кирилл Долимбаев сообщил на своей странице в Facebook.

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"Чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой героический контент в Мариуполе. На видео нуждающийся, имеющий проблемы с головой и постоянно "бухой", и которого мы кормили каждый день в нашем храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа – это действительно "подвиг", – пишет Долимбаев.

Отметим, что на видео фейковый "разведчик" рассказывает кадыровцам о позициях ВСУ, об "иностранных военных" в Мариуполе, а также "признается", что воевал против мирного населения.

При этом кадыровцы для убедительности нарисовали "разведчику" татуировку в виде украинского флага и летучей мыши. Однако они вновь допустили промах, поскольку летучая мышь – это символ российской разведки. Символом украинских разведчиков является сова.

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TikTok-войска: кадыровцы снимали видео не в Украине

Чеченские бойцы Рамзана Кадырова сняли видео с угрозами украинцам, находясь на территории Беларуси.

Пользователи популярного сайта Reddit по объектам на видео вычислили, что кадыровцы находятся в Мозыре, расположенном в 40 км от украинской границы.

Здание за спиной одного из бойцов – это пивзавод "Мозырьпиво". Второй вещал из парка по соседству.