ЗСУ взяли в полон 20-річного окупанта родом з Житомирської області (фото)

Російський окупанти потрапив у полон ЗСУ/Фото: Генеральний штаб ЗСУ, колаж: "Сьогодні"
Військові Збройних сил України взяли в полон російського снайпера, який народився в Україні.
Про це повідомили в Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій.
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"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їх здивування, коли вони дізналися, що це їх земляк з Житомирщини", — йдеться в повідомленні.
У російському паспорті полоненого зазначено, що він — Гербовник Максим Ігорович 2002 року народження. Народився у селі Повч Лугинського району Житомирської області. Ворогу нещодавно виповнилося 20 років.
На Донбасі окупантам не дали втекти до РФ
У Луганській області підрозділ окупантів зробив спробу дезертирувати назад до Росії, але їх насильно повернули до зони бойових дій. Наразі вони обговорюють можливість здачі в полон ЗСУ.
Росіяни масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень з захисниками України, попри погрози притягнення до кримінальної відповідальності та загороджувальні загони.
Зокрема, за даними розвідки, командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії РФ приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано під час спроби перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Білгородська область) та насильно повернуто до зони активних бойових дій.
Наразі у підрозділі обговорюється можливість здачі в полон захисникам України.