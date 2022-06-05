ЗСУ влаштували феєрверк для загарбників на складах з пальним та технікою (відео)

ЗСУ атакували склади окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські артилеристи накрили вогнем склади з пальним, технікою та боєприпасами окупанта. Захисники знайшли позиції ворога, який змушений був відступити. В результаті атаки ЗСУ з безпілотників склади окупантів детонували всю ніч.

Про це повідомила 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ.

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45 окрема артилерійська бригада, 43 окрема артилерійська бригада та повітряна розвідка ЗСУ зробили так, щоб ворожі цілі детонували всю ніч

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06

особового складу – близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1381 (+5) одиниця;

бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;

артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

засобів ППО – 95 (+0) одиниць;

літаків – 210 (+0) одиниць;

вертольотів – 175 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);

крилатих ракет – 122 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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