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ВСУ устроили фейерверк для захватчиков на складах с топливом и техникой (видео)

Инна Собора
5 июня, 13:29
Украинские артиллеристы атаковали позиции врага из беспилотников

ВСУ атаковали склады оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупанта. Защитники нашли позиции врага, который вынужден был отступить В результате атаки ВСУ с беспилотников составы оккупантов детонировали всю ночь.

Об этом сообщила 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ.

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45 отдельная артиллерийская бригада, 43 отдельная артиллерийская бригада и воздушная разведка ВСУ сделали так, чтобы вражеские цели детонировали всю ночь

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06

  • личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1381 (+5) единица;
  • боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
  • артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 95 (+0) единиц;
  • самолетов – 210 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
  • крылатых ракет – 122 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
  • специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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