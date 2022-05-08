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ЗСУ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку" (відео)

Володимир Козир
8 травня, 22:20
Українські військові у черговий раз накрили військових РФ

ЗСУ нищать окупантів/Фото: Сухопутні війська ЗС України, колаж: "Сьогодні"

Сухопутні війська Збройних сил України влаштували для російських окупантів нову "Чорнобаївку". Ворог знову зазнав втрат.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

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Деталі

"Десантно-штурмові війська та артилерія Сухопутних військ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку". Знову на тому ж місці були знищені підрозділи російських військ. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України!", — йдеться у повідомленні.

Втрати в окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;
  • танків ‒ 1130 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;
  • артилерійських систем – 509 (+0) од.;
  • РСЗВ – 179 (+7) од.;
  • засобів ППО – 86(+2) од.;
  • літаків – 199 (+0) од.;
  • вертольотів – 156 (+1) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;
  • кораблі/катери – 12 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);
  • спеціальна техніка – 39 (+1);
  • крилаті ракети – 92 (+2).

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