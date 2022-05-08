ЗСУ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку" (відео)

ЗСУ нищать окупантів/Фото: Сухопутні війська ЗС України, колаж: "Сьогодні"
Сухопутні війська Збройних сил України влаштували для російських окупантів нову "Чорнобаївку". Ворог знову зазнав втрат.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.
Деталі
"Десантно-штурмові війська та артилерія Сухопутних військ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку". Знову на тому ж місці були знищені підрозділи російських військ. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України!", — йдеться у повідомленні.
Втрати в окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно складають:
- особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;
- танків ‒ 1130 (+8) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;
- артилерійських систем – 509 (+0) од.;
- РСЗВ – 179 (+7) од.;
- засобів ППО – 86(+2) од.;
- літаків – 199 (+0) од.;
- вертольотів – 156 (+1) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;
- кораблі/катери – 12 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);
- спеціальна техніка – 39 (+1);
- крилаті ракети – 92 (+2).