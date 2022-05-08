ЗСУ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку" (відео)

Сухопутні війська Збройних сил України влаштували для російських окупантів нову "Чорнобаївку". Ворог знову зазнав втрат.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

"Десантно-штурмові війська та артилерія Сухопутних військ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку". Знову на тому ж місці були знищені підрозділи російських військ. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України!", — йдеться у повідомленні.