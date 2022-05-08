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ВСУ устроили для оккупантов новую "Чернобаевку" (видео)

Владимир Козырь
8 мая, 22:20
Украинские военные в очередной раз накрыли военных РФ

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: Сухопутные войска ВС Украины, коллаж: "Сегодня"

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины устроили для российских оккупантов новую "Чернобаевку". Враг снова понес потери.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

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"Десантно-штурмовые войска и артиллерия Сухопутных войск устроили для оккупантов новую "Чернобаевку". Снова на том же месте были уничтожены подразделения российских войск. Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врагов Украины!", — говорится в сообщении.

Потери у оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 08.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 25 500 (+400) человек;
  • танков ‒ 1130 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;
  • артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;
  • РСЗО – 179 (+7) ед.;
  • средств ПВО – 86(+2) ед.;
  • самолетов – 199 (+0) ед.;
  • вертолетов – 156 (+1) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;
  • корабли/катера – 12 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);
  • специальная техника – ​​39 (+1);
  • крылатые ракеты – 92 (+2).

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