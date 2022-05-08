ВСУ устроили для оккупантов новую "Чернобаевку" (видео)

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины устроили для российских оккупантов новую "Чернобаевку". Враг снова понес потери.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"Десантно-штурмовые войска и артиллерия Сухопутных войск устроили для оккупантов новую "Чернобаевку". Снова на том же месте были уничтожены подразделения российских войск. Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врагов Украины!", — говорится в сообщении.