ВСУ устроили для оккупантов новую "Чернобаевку" (видео)

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: Сухопутные войска ВС Украины, коллаж: "Сегодня"
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины устроили для российских оккупантов новую "Чернобаевку". Враг снова понес потери.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
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"Десантно-штурмовые войска и артиллерия Сухопутных войск устроили для оккупантов новую "Чернобаевку". Снова на том же месте были уничтожены подразделения российских войск. Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врагов Украины!", — говорится в сообщении.
Потери у оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 до 08.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 25 500 (+400) человек;
- танков ‒ 1130 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;
- артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;
- РСЗО – 179 (+7) ед.;
- средств ПВО – 86(+2) ед.;
- самолетов – 199 (+0) ед.;
- вертолетов – 156 (+1) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;
- корабли/катера – 12 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);
- специальная техника – 39 (+1);
- крылатые ракеты – 92 (+2).