ЗСУ знищили вертоліт окупантів Мі-24

Окупанти зазнають втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом минулої доби протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ уразила п'ять цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

"10 травня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил уражено чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24. Загалом – п’ять повітряних цілей", — йдеться у повідомленні.

Авіація Повітряних сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

ЗСУ нищать окупантів

З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 26 000 солдатів та тисячі бойової техніки. Також ЗСУ знищили 199 літаків та понад тисячу танків РФ. Найбільші втрати противника були на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.05:

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особовий склад – близько 26000 (+350) осіб,

танки – 1170 (+25) од.

бойові броньовані машини ‒ 2808 (+44) од.,

артилерійські системи – 519 (+6) од.,

РСЗВ – 185 (+0) од.,

засоби ППО – 87(+0) од.,

літаки – 199 (+0) од.,

гелікоптери – 158 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі/катери – 12 (+0) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 1980 (+10) од.,

спеціальна техніка – 41 (+0).

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