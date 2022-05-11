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ВСУ уничтожили вертолет оккупантов Ми-24

Владимир Козырь
11 мая, 01:55
Кроме того, украинские защитники поразили четыре БпЛА

Оккупанты несут потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

За прошедшие сутки противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ поразила пять целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"10 мая противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил поражены четыре БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов. А бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24. В общем – пять воздушных целей", — говорится в сообщении.

Авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск.

ВСУ уничтожают оккупантов

С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 26 000 солдат и тысячи боевой техники. Также ВСУ уничтожили 199 самолетов и более тысячи танков РФ. Самые большие потери противника были на Авдеевском направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05:

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  • личный состав – около 26000 (+350) человек,
  • танки – 1170 (+25) ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 2808 (+44) ед,
  • артиллерийские системы – 519 (+6) ед,
  • РСЗО – 185 (+0) ед,
  • средства ПВО – 87(+0) ед,
  • самолеты – 199 (+0) ед,
  • вертолеты – 158 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
  • крылатые ракеты – 94 (+0),
  • корабли / катера – 12 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1980 (+10) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

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