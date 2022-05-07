ЗСУ знищили найсучасніший танк РФ — британська розвідка

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Як мінімум один Т90-М, найсучасніший танк Росії, був знищений у бою під час війни в Україні. Російська армія зазнає великих втрат і може відновлювати своє озброєння. Про це говориться у звіті британської розвідки за 7 травня

Т-90М був представлений у 2016 році та включає покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації.

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Близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні російських підрозділів, у тому числі воюючих в Україні. Модернізована броня системи, призначена для протидії протитанковій зброї, залишається вразливою, якщо її підтримують інші силові елементи.

Що відомо про Т-90М

Після випуску танка офіційно повідомлялося, що Т-90М "Прорив" отримав новий потужніший двигун, нову гармату, динамічний захист, тепловізор, панорамний приціл та систему управління вогнем "Калина", яка встановлена в новій вежі.

Т-90М має баштовий модуль, що відрізняється від серійних у попередніх версіях. Потужна 125-міліметрова танкова гармата забезпечує застосування боєприпасів високої ефективності. Для поразки тяжкоброньованих цілей танк може стріляти бронебійними підкаліберними боєприпасами. Заявляється, що керована ракета 9М119М здатна вражати не тільки танки з сучасним динамічним захистом, але і цілі, що низько летять, у тому числі вертольоти. Для боротьби з живою силою використовуються осколково-фугасні снаряди дистанційного підриву. Атакувати противника танк здатний на відстані до 5 км, у тому числі й на ходу.

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У танку є багатоканальний приціл з тепловізійним, телевізійним, візирним та далекомірним каналами, а також каналом управління ракетою.

Окрім звичайної броні, Т-90М оточений товстим шаром динамічного захисту. Корми та башта прикриті від ручних гранатометів протикумулятивними гратчастими екранами. Комплекс активного захисту може автоматично викинути аерозольні гранати, щоб сховати танк від систем наведення супротивника за хмарою щільного диму.

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