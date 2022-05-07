ВСУ уничтожили самый современный танк РФ — британская разведка

Украинские военные подбили N-90M / Фото: Коллаж: Сегодня

Как минимум один Т90-М, самый современный танк России, был уничтожен в бою во время войны в Украине. Российская армия несет большие потери и не в состоянии восстанавливать свое вооружение. Об этом говорится в отчете британской разведки за 7 мая.

Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

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Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении российских подразделений, в том числе воюющих в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы.

Что известно о Т-90М

После выпуска танка официально сообщалось, что Т-90М "Прорыв" получил новый более мощный двигатель, новую пушку, динамическую защиту, тепловизор, панорамный прицел и систему управления огнем "Калина", которая установлена в новой башне.

Т-90М имеет башенный модуль, отличающийся от серийных в прошлых версиях. Мощная 125-миллиметровая танковая пушка обеспечивает применение боеприпасов высокой эффективности. Для поражения тяжелобронированных целей танк может стрелять бронебойными подкалиберными боеприпасами. Заявляется, что управляемая ракета 9М119М способна поражать не только танки с современной динамической защитой, но и низколетящие цели, в том числе вертолеты. Для борьбы с живой силойиспользуются осколочно-фугасные снаряды дистанционного подрыва. Атаковать противника танк способен на дистанции до 5 км, в том числе и на ходу.

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В танке имеется многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой.

Кроме обычной брони, Т-90М окружен толстым слоем динамической защиты. Корма и башня прикрыты от ручных гранатометов противокумулятивными решетчатыми экранами. Комплекс активной защиты может автоматически выбросить аэрозольные гранаты, чтобы спрятать танк от систем наведения противника за облаком плотного дыма.

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