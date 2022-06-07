ЗСУ знищили окупанта, який міг бути причетний до розстрілів на Майдані (фото)

Військовий РФ Рахмет Джубанов міг бути причетний до подій у Києві у лютому 2014 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили російського окупанта Рахмета Джубанова, який міг бути причетним до розстрілу людей на Майдані під час Революції Гідності.

Про це пише Telegram-канал InformNapalm та публікує скріншот некрологу Джубанова.

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Як зазначається, військовий РФ, можливо, був учасником так званої "чорної роти" – групи силовиків, які розстрілювали людей на Майдані у лютому 2014 року.

У некролозі російського військового згадуються його "заслуги перед батьківщиною", зокрема – "участь у подіях в Україні (Майдан)", за які він був нагороджений медаллю.

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Також Джубанов брав участь у війні у Сирії.

Загалом окупант віддав військовій службі 22 роки з 40 прожитих, служив у розвідці, спецназі та комендатурі.

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На Донбасі вбили російського генерала Кутузова

Артилерія ЗСУ 5 червня знищила на Донбасі командира так званого "1-го армійського корпусу ДНР" Романа Кутузова.

5 червня Кутузов віддав 1-й та 100-й бригаді наказ про штурм одного з населених пунктів у Донецькій області.

Він змушений був очолити штурм, приїхавши на передову. В результаті Кутузов потрапив під обстріл артилерії ЗСУ.